(ANSA) - NEW YORK, 13 AGO - Il capo di stato maggiore delle forze armate americane, il generale Joseph Dunford, incontrerà lunedì il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Dunford in Asia farà anche tappa in Cina. La visita avviene mentre si intensificano le tensioni fra Stati Uniti e Corea del Nord.