Ferragosto con bel tempo, qualche nuvola solo sulle Alpi

Ferragosto non delude i vacanzieri lungo tutta la penisola e chi andrà in gita fuoriporta. «Martedì bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia; solo nelle ore centrali del giorno qualche nuvola, innocua, sulle zone alpine». E’ quanto prevedono i meteorologi del Centro Epson Meteo per la giornata dell’Assunzione della beata Vergine. Martedì 15 agosto, precisano gli esperti, temperature in lieve crescita, ma con un caldo comunque ancora in generale sopportabile e normale per il periodo: le massime saranno quasi ovunque comprese tra 28 e 34 gradi.

Si è interrotta dunque l’ondata di caldo eccezionale che ha portato l’Italia a emergenze idriche e a siccità. «Da oggi con l'alta pressione in rinforzo - rassicurano gli esperti del Centro Epson Meteo - si apre un periodo di tempo stabile e temperature, almeno inizialmente, vicino alle medie della bella stagione. In particolare, «Lunedì e martedì (Ferragosto) l’alta pressione ci proteggerà dal passaggio di nuove perturbazioni: l'inizio della settimana sarà quindi caratterizzato da giornate soleggiate- spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo- con un pò di nuvolosità pomeridiana solo sui rilievi della Penisola, mentre le temperature, pur se in lieve aumento, rimarranno vicine a valori normali per la stagione. Nella parte centrale della settimana, tra mercoledì e venerdì, l’alta pressione si spingerà invece con maggior prepotenza sulla nostra Penisola, dove il bel tempo sarà quindi accompagnato dal ritorno di un caldo piuttosto intenso, ma senza i picchi record dell’ultima ondata: le temperature massime quasi dappertutto saranno comprese fra 28 e 35 gradi, con afa moderata. Sembra comunque che questa nuova ondata di caldo estivo sia destinata a durare poco: è probabile infatti che già nel prossimo fine settimana una perturbazione atlantica torni a investire l'Italia, accompagnata da un generale calo termico e da temporali concentrati soprattutto al Nord».

Il meteo comune per comune