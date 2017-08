Spagna, ragazzo italiano pestato a morte in discoteca

Un italiano di 22 anni è morto dopo un’aggressione in discoteca nella località turistica spagnola di Lloret de Mar. Lo riferisce El Mundo.

La polizia è stata chiamata alle 3 del mattino di sabato in una discoteca per una rissa, e quando è arrivata ha trovato l'italiano in gravi condizioni. Ricoverato in ospedale, è morto nella notte. Sotto accusa sono finiti tre russi 20, 24 e 26 anni, che sono stati arrestati.