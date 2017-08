(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - E' di Scandicci, città al confine con Firenze, Niccolò Ciatti, il 22enne morto dopo un'aggressione in una discoteca nella località turistica spagnola di Lloret de Mar per la quale sono stati arrestati tre giovani russi. Il ragazzo, secondo quanto riferito dal sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, abitava nel quartiere di Casellina con la famiglia. "Siamo sconvolti - ha detto il sindaco Fallani -, è un episodio tremendo che ci ha toccato profondamente ed è necessario che si faccia chiarezza. Tutta la città è vicina ai familiari, faremo qualsiasi cosa per aiutarli, con l'affetto e con tutto il supporto necessario".