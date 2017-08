Esplosione in casa nel Modenese, 64enne ustionato gravemente

(ANSA) - MODENA, 13 AGO - Un 64enne è rimasto gravemente ustionato, e per questo portato al centro ustionati di Cesena, a causa dell'esplosione avvenuta all'interno della sua abitazione in via Cave Convoglio a Marzaglia, Modena. Stando ai primi accertamenti svolti sul posto dai vigili del fuoco, che hanno dichiarato l'inagibilità dell'immobile, la causa potrebbe essere una fuga di gas. L'uomo, intorno alle 18, stava infatti dormendo quando si è recato in cucina avendo avvertito un forte odore di gas. In quel momento è avvenuta l'esplosione, che ha completamente distrutto la cucina e fatto crollare una parte del soffitto. Immediato l'allarme - fatto scattare direttamente dal ferito una volta precipitatosi fuori dallo stabile - che ha richiamato sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il 64enne ha riportato ustioni di una certa gravità e per questo si è deciso di trasportarlo con urgenza a Cesena. L'abitazione ha subito seri danni.