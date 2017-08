Sub morti a Ischia:in corso operazioni recupero corpo 13enne

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 14 AGO - Sono in corso dall'alba le operazioni per il recupero del corpo di Lara, la ragazza di 13 anni, morta nell'immersione con Antonio Emanato, titolare di una scuola di diving, tra le le isole di Ischia e Vivara. Il corpo della giovane è rimasto bloccato fondali della 'secca delle Formiche' tra le isole di Ischia e Vivara. Le operazioni vengono effettuate dagli speleosub dei Vigili del Fuoco con il coordinamento della Guardia Costiera. Da stamattina "sono state fatte delle operazioni preliminari per garantire il recupero in sicurezza e per l'ispezione del sito, in modo da agevolare il recupero che potrebbe avvenire tra qualche ora", prevede il Tenente di Vascello Alessio De Angelis, comandante della Guardia Costiera dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia, che coordina le operazioni.