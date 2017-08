Rapina in gioielleria, identificato quarto complice

(ANSA) - NAPOLI, 14 AGO - E' stato identificato dai carabinieri l'ultimo complice della banda che il 23 marzo scorso rapinò una gioielleria di Castellamare di Stabia (Napoli). A entrare in azione furono in quattro. Il gioielliere fu prima ferito con un taglierino e poi minacciato con un fucile a canne mozze. Tre dei quattro complici furono arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia stabiese il 12 giugno in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata, lesioni aggravate, porto e detenzione illecita di arma clandestina e ricettazione. Oggi è stato identificato il quarto complice, colui che - secondo quanto ritengono i carabinieri - imbracciava il fucile e che percosse il gioielliere perché era 'poco collaborativo'. Già detenuto a Poggioreale, Pasquale Cucciniello, 55enne, di Giugliano (Napoli), è stato raggiunto dall'ordinanza emessa dal gip di Torre Annunziata.(ANSA).