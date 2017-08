Egitto: rientrate in Italia figlie italiano arrestato

(ANSA) - IL CAIRO, 14 AGO - Sono ripartite ieri sera per l'Italia le due figlie di 6 e 9 anni del turista italiano arrestato a Marsa Alam accusato della morte di un ingegnere egiziano dopo una lite, la scorsa settimana in un hotel del Mar Rosso. Lo riferisce il sito di Al Youm7. Intanto, gli apparati di sicurezza del mar Rosso hanno deciso di tenere l'italiano detenuto nel posto di polizia di Al Qusair, perché - spiega una fonte ad Al Youm7 - non ci sono prigioni a Marsa Alam e il commissariato è vicino alla procura generale del sud del Mar Rosso.