Foggia: arrestato ristoratore pregiudicato

(ANSA) - LESINA (FOGGIA), 14 AGO - Un ristoratore di 39 anni, Luigi Di Palma, con precedenti penali, di Lesina, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Foggia in collaborazione con i 'Cacciatori di Calabria' che recentemente sono stati inviati come rinforzo a Foggia e in provincia dopo l'agguato avvenuto il 9 agosto scorso a San Marco in Lamis in cui sono morte quattro persone e dopo i numerosi gravi fatti di sangue che si sono verificati in provincia nell'ambito della guerra tra clan. Nel corso di una perquisizione all'interno di un garage di sua proprietà in via Pineta di Levante sono state trovate due uniformi complete tipo arma dei carabinieri; 7 pettorine blu riportanti la scritta "carabinieri", in tutto simili a quelle in dotazione ai reparti investigativi, una paletta con la scritta vigili urbani di San Severo, due ordigni esplosivi di tipo artigianale, due pistole automatiche e involucri contenenti cocaina e marijuana