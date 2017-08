Pestato morte in Spagna: fiori e foto a mercato Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 AGO - La scritta 'chiuso per grave lutto' e poi orchidee bianche e una foto di Niccolò Ciatti, il 22enne morto dopo un'aggressione in una discoteca a Lloret de Mar in Spagna: così si presentava stamani il banco di ortofrutta all'interno del mercato di San Lorenzo, a Firenze, dove lavorava il giovane. A sistemare i fiori, e una foto di Niccolò, è stato Giorgio, che gestisce il banco vicino: "Perché tutti lo possano ricordare" dice tra le lacrime. "L'ho saputo stamani quando sono tornato a lavoro - racconta -, non ci volevo credere". Niccolò lavorava al banco di ortofrutta insieme alla zia: "Era un tipo tranquillo, rideva sempre e parlava con tutti, giocava con mia figlia" ricorda sempre Giorgio. Commercianti e clienti abituali non riescono a capire come Niccolò, "un ragazzo d'oro che arrivava alle sei tutte la mattine", possa aver perso la vita in un modo così orribile: "Approfittava delle ferie per andare in discoteca, ma di certo non era un attaccabrighe" racconta il titolare di un banco vicino.