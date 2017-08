(ANSA) - FIRENZE, 14 AGO - "Non sono essere umani ma bestie che hanno ammazzato mio figlio come un sacco di patate, non posso dire neanche come un cane perchè neanche un cane si merita una fine così". E "la cosa triste" vedendo il video dell'aggressione, è che "che tutti, tutti sono stati a guardare impotenti, sarebbe bastato che forse qualcuno intervenendo poteva risparmiargli quelle pedate sulla testa, quelle botte al cuore che me l'hanno ammazzato". Queste le parole al Tg1 Rai del padre di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci (Firenze) morto dopo essere picchiato con calci e pugni in una discoteca a Lloret de Mar in Spagna: tre giovani russi sono stati poi arrestati.