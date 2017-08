Foggia: fermato vittima di 2 attentati falliti

(ANSA) - FOGGIA, 14 AGO - Aveva nascosto un fucile a canne mozzate cal. 12 nel terreno adiacente la sua abitazione, e per tale motivo i carabinieri hanno fermato Girolamo Perna, 26 anni, di Vieste, vittima di due attentati falliti. Il fucile recuperato è risultato rubato nel 1995 ma perfettamente conservato e pronto a sparare, con due pallettoni già inseriti in canna. Girolamo Perna - scampato ad un attentato il 28 settembre scorso e ad un altro il 12 marzo scorso - è ritenuto dagli inquirenti vicino alle famiglie mafiose di Vieste Notarangelo e Raduano. A recuperare l'arma, abilmente celata nel terreno nella disponibilità di Perna, sono stati i carabinieri del Gruppo Cacciatori di Calabria e Sardegna giunti in rinforzo sul Gargano, dopo l'agguato in cui il 9 agosto scorso sono morte a San Marco in Lamis 4 persone e dopo i recenti fatti di sangue avvenuti nella provincia a causa di violenti contrasti tra clan. Sull'arma verranno eseguiti tutti gli accertamenti tecnici per verificare se sia stata utilizzata o meno in fatti di sangue