A piedi con il braccio tranciato in A20: denunciato l'investitore

La polizia ha denunciato un giovane di 20 anni per lesioni, omissione di soccorso e fuga. Secondo quanto ricostruito dagli agenti il ragazzo avrebbe investito ieri un uomo di 23 anni romano che, per motivi ancora da accertare, camminava a piedi nella corsia di emergenza dell’autostrada A/20 nei pressi di Barcellona P.G. direzione Messina. Dopo l’incidente, dovuto a un colpo di sonno, l'automobilista non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. La vittima ha perso un braccio nell’impatto. Trasportato in ospedale i medici hanno cercato di attaccare l'arto ma non è stato possibile e il giovane è stato operato anche alla milza ed è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La polizia ha ritrovato un pezzo di carrozzeria dell’auto e con quella è poi risalita alla macchina che si trovava in un officina e poi il conducente.