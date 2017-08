Venezia: lotta a moto ondoso, poche multe prima parte agosto

(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - Venezia si scopre improvvisamente virtuosa sul fronte del moto ondoso, perchè la prima fase dell'operazione 'onda zero' lanciata dal Comune per limitare gli eccessi di velocità delle imbarcazioni ha portato all'emissione di sole 41 multe per i piloti 'jet', mentre sono state complessivamente 135 le violazioni al codice della navigazione. Sono i risultati delle prime due settimane di agosto dei nuovi controlli, illustrati oggi in una conferenza stampa dal responsabile del servizio per la sicurezza della navigazione della Polizia locale, Giordano Zuin. Le 65 pattuglie della municipale impiegate nell'operazione hanno effettuato 7000 rilievi e 233 controlli tra Canal Grande e Laguna nord; solo una quarantina le infrazioni legate alla violazione dei limiti di velocità. "Il dato è importante - ha detto Zuin -, se si pensa che, nei primi sette mesi del 2017, le violazioni di velocità erano state 1426".