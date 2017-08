Venezuela: Pence, Trump punta a soluzione pacifica

(ANSA) - BOGOTA', 14 AGO - "Il presidente Trump è convinto che, lavorando insieme ai nostri alleati in America Latina, saremo in grado di ottenere una soluzione pacifica per la crisi sofferta dal popolo venezuelano". Lo ha detto il vicepresidente americano, Mike Pence a Cartagena, dove ha incontrato il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos. Questi ha detto che "la possibilità di un intervento militare non deve essere presa in considerazione" perché "né la Colombia né l'America Latina, dal sud del Rio Grande alla Patagonia, lo appoggerebbe". E infatti anche i governi di Perù, Cile e Messico, nonché i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) si sono tutti dichiarati contrari alla "opzione militare" evocata da Trump, malgrado abbiano denunciato una rottura dell'ordine democratico a Caracas e dichiarato che considerano illegittima l'Assamblea Costituente promossa da Nicolas Maduro. Anche il Tavolo dell'Unità Democratica (Mud), coalizione venezuelana dell'opposizione, ha "respinto l'uso della forza".