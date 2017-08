Gdf sequestra merce contraffatta concerti di Fedez e J-Ax

(ANSA) - RIMINI, 14 AGO - Merce contraffatta, 18 gli interventi di sequestro della Guardia di Finanza di Rimini sul litorale della provincia, sequestrati 3.212 i pezzi di abbigliamento, accessori moda, orologi e 4.479 prodotti non sicuri elettronica e giocattoli. Tra i marchi contraffatti anche le sciarpe e vari cappellini con i loghi registrati di Fedez e J-Ax, sequestrati in occasione del concerto svoltosi a Rimini. Complessivamente sono stati denunciati 16 persone. Durante i controlli le Fiamme Gialle hanno anche rintracciato 108 i lavoratori "in nero" o "irregolari" tra i quali quelli di un Night Club di Misano Adriatico, un centro massaggi ed un'attività di ingrosso gestiti da cinesi a Rimini, un ristorante ed una società operante nel commercio del pesci. Nell'ambito dei controlli fiscali eseguiti a luglio, quello nei confronti di un locale di Riccione risultato sconosciuto al fisco e concluso con la constatazione di ricavi non registrati, documentati e dichiarati per oltre 220.000 euro. (ANSA).