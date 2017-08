(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Dal primo gennaio ad oggi, secondo i dati del Viminale, sono 97.293 i migranti sbarcati sulle coste italiane, il 4,5% in meno rispetto ai dati dello stesso periodo del 2016, quando le persone arrivate furono 101.507. In particolare nel mese di luglio nel 2016 giunsero 23.552 persone mentre nel luglio scorso gli arrivi sono stati 11.459. Nell'intero mese di agosto 2016 furono 21.294, dal primo al 14 agosto di quest'anno 2.080. I minori non accompagnati sbarcati in Italia da gennaio ad oggi sono, infine, 12.656.