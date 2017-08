Estate:Cc bloccano rave party illegale su spiaggia ferrarese

(ANSA) - FERRARA, 14 AGO - Bloccato dai carabinieri, mentre era ancora in fase di allestimento, un rave party illegale sulla spiaggia di Lido di Volano, nel Comune di Comacchio (Ferrara). Trattandosi di un evento che richiama migliaia di giovani e comporta problemi in tema di commissione di reati ed illeciti amministrativi - hanno spiegato i militari - e, non ultimo, in tema di salvaguardia delle spiagge e del patrimonio floro-faunistico, è stato organizzato un servizio interforze, con la partecipazione di 16 militari della Compagnia Carabinieri di Comacchio, un elicottero del 13/o Elinucleo Carabinieri di Forlì, un'imbarcazione della Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi e 5 unità della Polizia Municipale di Comacchio. L'intervento ha portato al sequestro dell'impianto fonico, già predisposto sulla spiaggia, con il gruppo elettrogeno. Denunciate a piede libero 4 persone, due uomini e due donne, per invasione di terreni, detenzione a fini di spaccio di stupefacenti (marijuana) e detenzione illegale di una mannaia. (ANSA).