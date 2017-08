Incendi: in fiamme pineta nel catanzarese, evacuate case

(ANSA) - CATANZARO, 14 AGO - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nella pineta in località Piterà, a Catanzaro. Il rogo, secondo le prime indicazioni dei vigili del fuoco, è stato causato dall'incendio di un'auto in transito. Le fiamme si sono poi immediatamente propagate alla pineta adiacente la strada. Alcune abitazioni che potrebbero essere interessate dal fronte di fuoco sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco fatte arrivare dalla sede centrale di Catanzaro e dai distaccamenti di Sellia Marina e Chiaravalle Centrale. Un altro incendio ha portato alla chiusura di un tratto della strada statale 18 a Gizzeria Lido, nel lametino, a causa delle fiamme a ridosso della sede stradale. Altri roghi sono segnalati in varie località del catanzarese. (ANSA).