(ANSAmed) - BRUXELLES, 14 AGO - A luglio il numero dei migranti sbarcati in Italia attraverso il Mediterraneo centrale (10.160) è calato del 57% rispetto a giugno, il livello più basso per il mese di luglio dal 2014. Il totale degli arrivi in Italia, nei primi 7 mesi, è stato di 93.900, più o meno in linea con lo stesso periodo del 2016. Sono i dati di Frontex. A luglio sono stati invece 2.300 i migranti arrivati in Spagna, oltre quattro volte il dato dell'anno scorso. E il totale degli arrivi nei primi 7 mesi, è di circa 11mila, più di tutto il 2016.