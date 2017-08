Gb: restauro Big Ben, da lunedì silenzioso per 4 anni

(ANSA) - LONDRA, 14 AGO - Da lunedì prossimo il Big Ben rimarrà in silenzio per quattro anni fino al 2021: il periodo più lungo nella storia di Londra senza quei celebri rintocchi. E' quanto previsto dal grande lavoro di ristrutturazione al quale viene sottoposta la Elizabeth Tower, questo il nome ufficiale della celebre torre dell'orologio dedicata alla sovrana. Ci saranno però eccezioni, in occasione del Capodanno e del Remembrance Sunday, celebrazione in cui si ricorda la fine della Prima Guerra mondiale e i caduti degli altri conflitti. Sono state ben poche le volte in cui le campane della torre non hanno suonato lungo i 157 anni di storia del Big Ben. La decisione di renderlo silenzioso è stata presa per proteggere gli operai al lavoro nel vasto progetto di restauro da 29 milioni di sterline. Fra le pause sino ad oggi più lunghe, quella nel 2007, durata sei settimane, al fine di permettere i lavori di manutenzione, mentre nel '76, dopo i gravi danni al meccanismo dell'orologio, lo stop dei rintocchi fu di nove mesi.