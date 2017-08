Violenza sessuale: abusi su 12enne, arrestato a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 14 AGO - La Squadra mobile della questura di Bergamo ha arrestato un quarantenne accusato di atti sessuali con una minorenne. Da quanto ha diffuso la polizia, l'uomo aveva intrapreso una relazione con una bambina di 12 anni. Approfittando del fatto che la madre della minore spesso era fuori di casa per l'intera mattinata, l'uomo spesso trascorreva le ore mattutine in compagnia della dodicenne, che in tale orario avrebbe dovuto invece frequentare la scuola. La Mobile ha avviato l'indagine, corroborata anche da accertamenti medici e dall'audizione della giovane vittima, che, con il supporto di una psicologa infantile, ha confermato i rapporti sessuali con l'uomo, avvenuti spesso nell'abitazione di quest'ultimo, che approfittava dell'assenza della moglie. Gli esiti dell'attività investigativa sono sfociati in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del quarantenne, eseguita nella tarda mattinata di oggi dalla Squadra Mobile.