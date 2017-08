(ANSA) - NEW YORK, 14 AGO - Il Financial Times denuncia il ''vuoto alla Casa Bianca'' emerso dopo gli scontri di Charlottesville, in Virginia, e dopo la mancata dura condanna del presidente Donald Trump. ''Un momento terribile conferma i timori peggiori sull'amministrazione americana'' afferma il quotidiano. ''La Casa Bianca non e' occupata'', e' libera e ''questo vuoto va riempito''. La responsabilità di riempirlo sta ai repubblicani, anche ''se ci sono poche indicazioni sul fatto che lo faranno''.