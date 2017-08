Turisti intossicati durante soggiorno a Ibiza

(ANSA) - CAGLIARI, 14 AGO - Vacanze rovinate per un gruppo di italiani che si trova da alcuni giorni a Ibiza e che alloggia nell'hotel 4 stelle "The New Algarb". Giovedì dopo aver mangiato in albergo si sono sentiti male per una presunta intossicazione da cibo e alcuni di loro sono stati trasportati in ospedale, rimanendo ricoverati per alcuni giorni. La notizia è stata riportata oggi sul "Periòdico de Ibiza e Formentera". Fra i turisti che si sono sentiti male per una forte gastroenterite anche alcuni sardi. "Sono state male circa 200 persone, una cinquantina sono inglesi, tanti sono italiani che facevano parte di un gruppo di una cinquantina di persone - racconta all'ANSA uno dei sardi - è andato tutto storto. Mia moglie si è sentita male giovedì ed è stata ricoverata in ospedale per due giorni". La donna anche dopo essere stata dimessa è rimasta nella camera dell'albergo alcuni giorni perché non stava ancora bene. "Non sappiamo cosa sia accaduto - dice il turista - abbiamo chiesto spiegazioni, ma nessuno ci ha risposto chiaramente o ci ha prestato assistenza in maniera corretta. Mia moglie ha accusato mal di pancia, vomito e altri effetti legati alla gastroenterite acuta, poi diagnosticata in ospedale, come lei tante altre persone che si trovavano nell'albergo. Forse il malessere è legato al cibo". I responsabili dell'hotel, che fa parte del gruppo "Playasol", hanno avviato gli accertamenti per verificare cosa abbia provocato l'intossicazione. (ANSA).