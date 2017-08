(ANSAmed) - BEIRUT, 14 AGO - E' di 23 uccisi e di almeno 60 feriti il bilancio di raid di artiglieria su Raqqa, roccaforte dell'Isis nel nord della Siria da mesi assediata da forze curde appoggiate dalla Coalizione a guida americana. Secondo gli attivisti di "Raqqa viene massacrata in silenzio", il bombardamento di artiglieria ha colpito il centro cittadino. Non è chiaro se le vittime siano tutte civili o se tra loro ci siano miliziani. Dal canto suo, l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) riferisce che le forze curde hanno conquistato finora il 57% della parte urbana di Raqqa in circa due mesi di offensiva.