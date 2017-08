(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 AGO - Il primo cardinale della storia del Salvador, Gregorio Rosa Chavez, recentemente nominato da papa Francesco, ha informato oggi tramite il suo profilo Facebook che il Pontefice gli ha appena confermato la sua intenzione di andare nel Paese centro-americano "per la possibile canonizzazione del nostro beato" monsignor Oscar Arnulfo Romero. "Darò più informazioni nei prossimi giorni. Dio lo benedica", aggiunge Rosa Chavez. Nei giorni scorsi, il postulatore della causa, mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha detto che la canonizzazione di Romero, di cui in Vaticano è allo studio un miracolo, potrebbe avere luogo l'anno prossimo.