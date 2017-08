Trump, KKK e suprematisti bianchi ripugnanti

(ANSA) - NEW YORK, 14 AGO - Il KKK, i neo-nazisti e i suprematisti bianchi sono ripugnanti. Lo afferma Donald Trump, sottolineando che il razzismo e' un male e condannando i ''tutti i gruppi di odio'' e denunciando la ''violenza in nome dell'intolleranza''. L'attacco di Charlottesville e' stato ''orribile'': il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine e ''sara' fatta giustizia''. Lo afferma il presidente Donald Trump dalla Casa Bianca, dove e' rientrato per una giornata interrompendo le vacanze. Trump ha incontrato nelle ultime ore il ministro della Difesa Jeff Session e il direttore dell'Fbi Chris Wray per fare il punto sugli incidenti di Charlottesville, in Virginia.