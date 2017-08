Auto contro una pizzeria: morta una bimba

Una bambina di 8 anni è morta e altre sei persone sono rimaste ferite - cinque in modo grave - in Francia dopo che un’auto si è schiantata contro una pizzeria vicina a un centro commerciale. L'auto si è schiantata contro la pizzeria Cesena a Sept-Sors, nel dipartimento della Seine et Marne, nella banlieue di Parigi. Il conducente della vettura, una Bmw grigia, è stato immediatamente fermato e interrogato. E' in stato confusionale ha 39 anni e non risulta avere precedenti. Ancora ignoto il movente del gesto che sembra sia deliberato. Ma la polizia ritiene che sia un tentativo di suicidio, piuttosto che un atto di terrorismo.