(ANSA) - NEW DELHI, 15 AGO - Costruire una "nuova India", spazzando via la corruzione. E' questo l'obiettivo del premier indiano Narendra Modi che, nel discorso in occasione dei 70 anni dell'indipendenza dell'India dalla Gran Bretagna, ha chiesto l'aiuto del suo popolo per estirpare la corruzione dopo decenni. In oltre un'ora di discorso Modi ha invitato ad un approccio più conciliatorio nei confronti della popolazione del Kashmir e puntato l'accento sulla sicurezza. quello della sicurezza. "La sicurezza interna - ha detto - è la nostra priorità. Che venga dal mare, dai confini, dallo spazio, l'india è in grado di affrontare qualunque sfida in materia di sicurezza".