Due donne e un uomo - dei quali non si conoscono i nomi - sono morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 bis, tra le uscite di Trani e Boccadoro, ad una quarantina di chilometri a nord di Bari. Per cause da accertare, un’auto ha tamponato una vettura che la precedeva, uno dei due veicoli è finito fuori strada ed ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barletta e le forze dell’ordine. (ANSA).