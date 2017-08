Ferragosto: in Sardegna bel tempo e boom di arrivi

(ANSA) - CAGLIARI, 15 AGO - Bel tempo, con caldo ma non afa, e boom di arrivi in Sardegna. Aeroporti presi d'assalto: i flussi in entrata negli scali dell'Isola confermano un Ferragosto 2017 da tutto esaurito. Pioni alberghi, seconde case e stabilimenti balneari. A trainare una estate da record sono gli arrivi negli aeroporti ma sono buoni anche i dati dei collegamenti marittimi nei porti del nord, fra Olbia-Isola Bianca, Porto Torres e Golfo Aranci. Un'estate positiva con numeri in forte crescita per gli aerei. Ad Alghero +5% di viaggiatori rispetto al 2016: sino al 20 agosto in arrivo circa 64mila persone. Per la settimana di Ferragosto la società di gestione di Olbia, Geasar, stima circa 177mila passeggeri fra arrivi e partenze, per un totale di 1.384 voli. Bene anche Cagliari-Elmas secondo le previsioni di arrivi e partenze: movimenti 1.389 (1.234 nel Ferragosto 2016), posti offerti 222.184 (197.411 lo scorso anno), mentre i passeggeri previsti sono 185mila (162.397 nel 2016). "Molti dei passeggeri in più rispetto all'anno scorso - spiega Paolo Manca, presidente di Federalberghi - vanno nelle seconde case. Perché più o meno per gli alberghi i giochi sono quasi fatti. Ma i conti esatti si faranno alla fine. Per le nostre previsioni le presenze dovrebbero essere quelle dello scorso anno, forse qualcosa in più". Se le presenze reggono e un po' aumentano, la soddisfazione arriva dai fatturati. "La Sardegna - sottolinea Manca - ha venduto meglio dell'anno scorso senza dover ricorrere alle offerte". Secondo un'indagine di Assoturismo-Confesercenti per il lungo ponte di Ferragosto Sardegna e Liguria sono le due regioni che registrano più camere già prenotate (95%), seguite dalla Puglia (93%) e dalla Sicilia (91%). Bene anche gli stabilimenti sul mare: secondo Cna Balneatori in questo settore la Sardegna registra un +18%. In tanti hanno quindi scelto il mare sardo, il più pulito d'Italia, secondo la recente indagine della Goletta Verde di Legambiente. (ANSA).