Grave bimbo di un anno,forse investito da auto di un parente

(ANSA) - MODENA, 15 AGO - Un bambino di un anno è ricoverato al Policlinico di Modena in gravi condizioni dopo che, stando a quello che hanno riferito i famigliari, sarebbe stato investito, nel cortile di casa, dall'auto guidata proprio da uno dei parenti. La versione fornita, però, non ha convinto del tutto gli inquirenti e i carabinieri si sono recati sul posto per sentire i parenti stessi. Il riserbo su quanto sarebbe accaduto è massimo, ma a quanto pare nella versione riferita ai militari ci sarebbero delle discrepanze. Non è chiaro se per lo stato di choc o per altri motivi; proprio su questo aspetto ora si sta indagando. Il fatto, come riportato dalla cronaca locale, risale a ieri intorno alle 17, nella prima collina a ridosso di Modena. (ANSA).