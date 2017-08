Grave bimbo di un anno: forse è stato investito dall'auto di un parente

Un bambino di un anno è ricoverato al Policlinico di Modena in gravi condizioni dopo che, stando a quello che hanno riferito i famigliari, sarebbe stato investito, nel cortile di casa, dall’auto guidata proprio da uno dei parenti. La versione fornita, però, non ha convinto del tutto gli inquirenti e i carabinieri si sono recati sul posto per sentire i parenti stessi.

Il riserbo su quanto sarebbe accaduto è massimo, ma a quanto pare nella versione riferita ai militari ci sarebbero delle discrepanze. Non è chiaro se per lo stato di choc o per altri motivi; proprio su questo aspetto ora si sta indagando.

Il fatto, come riportato dalla cronaca locale, risale a ieri intorno alle 17, nella prima collina a ridosso di Modena.

Proprio uno dei famigliari dopo il presunto incidente avrebbe contattato il 118, caricando il minorenne in auto, pare privo di sensi, e consegnandolo ai sanitari, accorsi con un’ambulanza, all’altezza di Santa Maria del Mugnano, sulla via Estense sempre a Modena. La corsa in ospedale è terminata con il ricovero del bambino di un anno, che ora si trova in prognosi riservata e versa in gravi condizioni.

Dopo l’accesso in ospedale, un’auto dei militari è stata mandata nel luogo del presunto sinistro, lì dove sono stati ascoltati tutti i testimoni dell’accaduto. La versione fornita in un primo momento ai sanitari del 118 racconta che il bambino sarebbe stato investito dall’auto in quel momento guidata da uno dei parenti, mentre i carabinieri sono al lavoro per escludere che, invece, l’evento traumatico possa essere avvenuto all’interno dell’abitazione.

Con ogni probabilità sull'episodio sarà fatta luce soltanto nelle prossime ore o nei prossimi giorni, quando gli inquirenti avranno sciolto i loro dubbi sulla dinamica del fatto.

(ANSA).