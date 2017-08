Università: classifica Arwu, La Sapienza primo ateneo Italia

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - L'università della Sapienza di Roma si conferma tra le migliori università al mondo. E' quanto rende noto lo stesso ateneo spiegando che è stata pubblicata oggi dalla Jiao Tong University di Shanghai la classifica internazionale Academic Ranking of World Universities 2017 (Arwu) che presenta le 500 migliori università. La Sapienza si colloca in testa agli atenei italiani nel range 151-200 (posizione che mantiene dal 2014). Nella medesima fascia solo l'Università di Padova. Seguono nel range 201-300 le università di Bologna, Milano, Pisa, Torino e il Politecnico di Milano. Complessivamente sono 16 gli atenei del Paese nelle prime 500 posizioni su 1.300 università censite e su circa 17.000 stimate nel mondo. A partire da quest'anno sarà pubblicato anche l'elenco di università comprese nel range 501-800. "La Sapienza conferma il suo prestigio nel panorama internazionale, raggiungendo un risultato importante per un ateneo pubblico", ha commenta il rettore Eugenio Gaudio.