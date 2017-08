Musica: 80 anni Raoul Casadei, gli auguri di Franceschini

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha telefonato questa mattina a Raoul Casadei che festeggia oggi il suo ottantesimo compleanno. "Ho telefonato questa mattina a Raoul Casadei - dice Franceschini in una dichiarazione diffusa dal Mibact - per fargli i miei più calorosi auguri di buon compleanno, sia in veste di Ministro, a nome di tutti gli italiani che amano la musica popolare italiana, sia come ammiratore personale di uno straordinario musicista che ha saputo coniugare tradizione e innovazione in un percorso di grande qualità artistica". Il Re del Liscio" festeggerà gli 80 anni stasera a Santarcangelo, cittadina del riminese. L'Orchestra Casadei guidata da Mirko - figlio di Raoul ed erede della dinastia - duetterà in un concerto con il Canzoniere Grecanico Salentino. Sara' proprio Raoul a dare il via alla festa: l'Orchestra riproporrà i grandi successi del Re del Liscio (Romagna e Sangiovese, Ciao Mare, il Passatore, Romagna Capitale, Appasiuneda, Simpatia). (ANSA).