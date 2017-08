Albero sbarra sentiero in montagna, donna in panico, salvati

(ANSA) - TRIESTE, 15 AGO - Due escursionisti fiorentini sono stati salvati dalle squadre del Soccorso Alpino, ieri sera tardi, a oltre mille metri di quota, nella zona di Paularo (Udine), dopo che uno dei due è stato preso dal panico per un albero che, caduto per cause imprecisate, sbarrava il sentiero che stavano percorrendo per il rientro dopo un'escursione. I due turisti, un uomo e una donna - G. P., 48 anni, e S. S., 49 anni - stavano percorrendo il sentiero 457, detto anche sentiero dei Celti quando, a una quota di circa mille metri, poco prima di Casera Ramaz di Sotto, non molto distante dalla strada per passo Cason di Lanza, hanno trovato un albero di traverso sul sentiero. Hanno inizialmente provato a passare ma, in prossimità di alcuni salti di roccia la donna si è trovata in difficoltà, non riuscendo più a proseguire perché bloccata dal panico. Una squadra di due uomini del Soccorso Alpino di Forni Avoltri (Udine) è partita da Paularo e li ha raggiunti, aiutandoli a superare l'ostacolo.Nessuno dei due è rimasto ferito.