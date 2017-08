C.Smeralda: furto per 300mila euro in suite magnate russo

(ANSA) - OLBIA, 15 AGO - Colpo grosso in Costa Smeralda. Professionisti del furto hanno fatto man bassa di orologi, gioielli e contanti, per un valore di circa 300mila euro, nella suite presidenziale di un hotel occupata da un magnate russo. Il fatto è accaduto la notte scorsa in una delle più lussuose stanze del Grand Hotel di Poltu Quatu, località fra Porto Cervo e Baja Sardinia. E' stata una delle quattro ospiti del magnate a scoprire il furto alle 2 mentre faceva rientro nella suite scortata dagli uomini della sicurezza privata, dopo una serata trascorsa in discoteca. La polizia di Porto Cervo che ha eseguito i rilievi, assieme alla Scientifica, conferma che il bottino si aggira sui 300mila euro fra preziosi gioielli, orologi firmati e circa 20 mila euro in contanti. Denaro e oggetti di valore erano custoditi all'interno di una cassetta di sicurezza della suite.