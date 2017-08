Migranti: Minniti, vedo la luce alla fine del tunnel

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Come è stato per i Balcani, anche nel "Mediterraneo centrale e occidentale l'Europa deve affrontare la sfida unita mettendo in campo risorse adeguate perché è dimostrato che attraverso una azione coordinata è difficilissimo ma non impossibile" risolvere il problema dei flussi migratori. "Siamo ancor sotto il tunnel, è lungo, ma per la prima volta io incomincio a vedere la luce alla fine del tunnel. Non so se sono troppo ottimista" ma l'auspicio è che si possa affrontare i flussi con impegno, coordinamento, passione civile di un grande paese. Lo ha detto il ministro dell'Interno Minniti. Al momento sono 5 le Ong che hanno sottoscritto il Codice del Viminale. Minniti ha ricordato che due Ong non hanno firmato. "Rispettiamo chi non ha firmato, crediamo ci debba essere rapporto di fiducia tra il dispositivo di sicurezza e salvataggio nazionale e le Ong. Pensiamo che questo rapporto debba andare avanti per il salvataggio di persone nel Mediterraneo centrale".