(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Nei primi 7 mesi abbiamo operato 67 espulsioni. Complessivamente dal primo gennaio 2015 abbiamo avuto 199 espulsioni per ragioni di sicurezza: è uno strumento prezioso di prevenzione che altri Paesi non hanno". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, che ha presieduto al Viminale una riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per Ferragosto.