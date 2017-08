Stragi naziste: commemorato in Trentino eccidio Malga Zonta

(ANSA) - TRENTO, 15 AGO - Celebrato in Trentino il 73/o anniversario dell'eccidio di malga Zonta, dove morirono 14 partigiani e 3 malgari. Vennero uccisi dai nazifascisti il 12 agosto del 1944 a passo Coe, al confine fra Trentino e Veneto. Presenti alla cerimonia al passo Coe con i loro gonfaloni e i loro rappresentanti le delegazioni dell'Anpi e delle associazioni combattentistiche, i Comuni e le Province di Trento e Vicenza, i Comuni di Schio e Folgaria. "Credo - ha detto il vicepresidente della Provincia di Trento Alessandro Olivi - che i cittadini vengano qui perché considerano queste giornate tutt'altro che un rito. Lo fanno perché la memoria è il principale investimento sui valori della libertà e dell'uguaglianza. Ma non veniamo qui solo per ricordare, veniamo qui anche a discutere dell'oggi, del Trentino di oggi, dell'Italia e dell'Europa di oggi, di una globalizzazione che non sempre distribuisce equamente occasioni e opportunità, e sappiamo che senza lavoro non vi è godimento compiuto dei diritti".