Ferragosto: ad Aquafan più grande selfie in acqua del mondo

(ANSA) - RICCIONE, 15 AGO - Immortalati nel più grande selfie in acqua della storia. Viene presentato così dall'Ufficio stampa Costa edutainment-Polo adriatico il ferragosto che ha coinvolto i 6.000 ospiti di Aquafan - parco acquatico di Riccione - dove, in collaborazione con Focus, magazine del Gruppo Mondadori, è stato realizzato un evento-esperimento. In migliaia hanno posato nel selfie record con il direttore di Focus, Jacopo Loredan, il direttore CE-Polo Adriatico, Patrizia Leardini, il sindaco di Riccione, Renata Tosi e il conduttore Rudy Zerbi. Il maxi selfie è stato scattato da un cellulare con un maxi bastone lungo 6 metri. In parallelo Focus ha svolto una ricerca, con un photoset: agli ospiti veniva chiesto quale fosse la loro età apparente e quella che si sentono. Gli under 25 hanno fornito valutazioni troppo variegate per identificare una tendenza; dai 25 anni in su il trend è netto: la gran parte si sente circa 10 anni in meno. A sentirsene meno le 40enni, a dimostrarne effettivamente meno gli uomini over 50. (ANSA).