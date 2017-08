(ANSA) - PARMA, 15 AGO - Un ragazzo, probabilmente di origine straniera, che stava trascorrendo il Ferragosto con un gruppo di amici, si è tuffato nelle acque di un laghetto naturale in località Le Spiagge, a pochi chilometri da Borgotaro (Parma), e non è più riuscito a riemergere. Lo riferisce la pagina web della 'Gazzetta di Parma'. Gli amici hanno cercato di aiutarlo ed hanno allertato i soccorsi. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il cadavere è stato individuato in un punto in cui c'è un dislivello di circa tre metri. Per recuperarlo sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco partiti da Bologna.(ANSA).