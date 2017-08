Salvarono vita ad amica, premiati 2 ragazzi

(ANSA) - INNSBRUCK (AUSTRIA), 15 AGO - Salvarono la vita alla loro amica due anni fa. Oggi Julian Pernthaler (14 anni) ed Elisa Abis (13 anni) di Tiles, in Alto Adige, sono stati premiati ad Innsbruck. Il presidente del Tirolo austriaco Günther Platter e il presidente della Giunta di Bolzano Arno Kompatscher hanno conferito loro l'attestato di merito per azioni di salvataggio. Il 5 ottobre 2015 i due piccoli eroi andarono alla scoperta di un bunker assieme ad una loro amica, ma quest'ultima scivolò e dopo una caduta di 20 metri perse i sensi. Julian Pernthaler riuscì a praticare le manovre di rianimazione che aveva appreso poche settimane prima durante un corso di primo intervento, mentre Elisa Abis chiamò i soccorsi e li dirigesse verso la zona in cui si trovavano i tre ragazzi. Sono 35 gli altoatesini provenienti da tutte le zone della Provincia e in rappresentanza dei diversi gruppi linguistici, che hanno ricevuto ad Innsbruck le onorificenze del Tirolo - medaglie, croci ed attesti di salvataggio. (ANSA).