A fuoco motore natante, turisti si tuffano in mare, salvati

(ANSA) - TRIESTE, 15 AGO - Il motore di un fuoribordo è andato a fuoco, nel pomeriggio, mentre l'imbarcazione, con due turisti austriaci a bordo, stava uscendo dal porticciolo turistico di Lignano Sabbiadoro (Udine); i due, spaventati - si apprende dalla Capitaneria di Porto di Trieste - si sono tuffati in mare e sono stati soccorsi dai responsabili dell'approdo turistico. Le fiamme, innescate probabilmente da un ritorno di vapori di benzina, sono state spente dai Vigili del fuoco. Sempre nel pomeriggio, a Trieste, una donna di 73 anni, che era da sola in spiaggia, è stata soccorsa e rianimata dal personale di salvataggio dello stabilimento "La Lanterna", per un grave malore che probabilmente l'ha colta durante un bagno in mare. La donna è stata portata a riva da altri bagnanti. Sul posto è intervenuto personale del servizio sanitario 118 e della Capitaneria di porto e la donna é stata portata all'ospedale Cattinara.