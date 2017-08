Ferragosto:200 turisti indiani intossicati da pranzo a sacco

(ANSA) - PERUGIA, 15 AGO - Intossicazione alimentare, sembra da cibi conservati, per una comitiva di turisti indiani arrivata da Roma oggi pomeriggio al lago Trasimeno con quattro autobus. In circa 200, tra cui anziani e bambini, dopo aver consumato un pasto al sacco, hanno cominciato a sentirsi male, accusando disturbi gastrointestinali: per il pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, una vera e propria emergenza, tanto che è stata attivata anche la protezione civile, con una staffetta di soccorso, informando dell'accaduto anche la prefettura. In molti, con il passare delle ore, si sono sentiti meglio, e sono rientrati a Roma. Sette di loro - riferisce una nota dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, sono stati ricoverati: due donne e due uomini sono stati trasportati all'ospedale di Castiglione del Lago. Tre bambini, di tre, sei e dieci anni, si trovano in osservazione in pediatria a Perugia. I sanitari stanno procedendo agli esami di laboratorio per accertare il tipo di virus: sulla base del racconto fatto da alcuni componenti la comitiva, l'intossicazione alimentare sarebbe dovuta alla ingestione di alcune conserve. Sono stati allertati i funzionari della Usl Umbria 1 per i controlli, e richiesto l'intervento del Nas dei carabinieri. (ANSA).