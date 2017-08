Donna fatta a pezzi: trovati busto e testa in cassonetto. Il fratello confessa

Avrebbe confessato durante l'interrogatorio in Questura l’uomo sospettato di aver ucciso e fatto a pezzi la sorella gettandola in diversi cassonetti a Roma. Lo si apprende da fonti investigative. L’interrogatorio, durato alcune ore, si sta concludendo.

Ci sarebbero delle liti familiari alla base dell’omicidio della donna. A quanto accertato finora, i due fratelli abitavano insieme in un appartamento nel quartiere Flaminio, a pochi metri di distanza dal cassonetto in cui la polizia ha rinvenuto la testa e il tronco della donna, le cui gambe sono state rinvenute in un altro cassonetto dei rifiuti, in viale Maresciallo Pilsudski. Una strada distante un chilometro da via Guido Reni.

La cronaca della mattinata

Sarebbero state ritrovate altre parti del corpo della donna, le cui gambe sono state rinvenute ieri sera in un cassonetto nel quartiere Parioli a Roma. Polizia scientifica e agenti della squadra mobile in via Guido Reni, nel vicino quartiere Flaminio, starebbero analizzando alcuni sacchi in cui si trova presumibilmente il resto del corpo della donna.

E’ il fratello della vittima la persona che in queste ore è ascoltata in Questura. Si tratterebbe di un sessantenne italiano. Massimo riserbo in procura sullo sviluppo dell’indagine, ma da quanto si apprende all’atto istruttorio sta partecipando anche il pm titolare dell’indagine Marcello Cascini. Non si esclude che l'uomo possa essere affetto da problemi psichici.

I primi resti delle donna, due gambe, sono stati trovati intorno alle 20 da una ragazza, una nomade, mentre rovistava all’interno del secchione.





Le gambe - legate tra loro con nastro adesivo da pacchi - sono tagliate all’altezza dell’inguine. Sul posto posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per i rilievi. Sarà, comunque, l’esame autoptico a fornire ulteriori elementi: come il dna della vittima o eventuali impronte digitali lasciate dall’assassino. Ancora da chiarire lo strumento utilizzato per fare a pezzi il corpo . Non si esclude che possa trattarsi di un’ascia oppure di una sega.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Roma.

Un uomo sarebbe stato ripreso da una telecamera di un esercizio commerciale mentre gettava qualcosa all’interno del cassonetto di viale Maresciallo Pilsudsky, dove ieri sera sono state ritrovate due gambe. Lo si apprende da fonti investigative.

L’uomo sarebbe stato immortalato la notte tra il 14 ed il 15 agosto dopo essersi avvicinato in auto.