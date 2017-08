"Ebrei fatevi la doccia": proteste per l'avviso in una piscina svizzera

Un piccolo hotel svizzero ha appeso un cartello all’ingresso della propria piscina, invitando i clienti "ebrei" a farsi la doccia prima di entrare in vasca. Immediate le reazioni del mondo ebraico che ha visto nell’esortazione rivolta esclusivamente agli ebrei un atteggiamento antisemita. Tanto che oggi, l’Ufficio nazionale del turismo svizzero ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto, parlando di uno "sgradevole incidente" .

Il centro Simon Wiesenthal aveva chiesto la chiusura dell’albergo, il Paradies Arosa hotel nella regione montana orientale. Su Twitter, il vice ministro degli Esteri Tzipi Hotovely aveva invocato "giustizia".

Il portavoce dell’ufficio del Turismo svizzero, Markus Berger, ha oggi definito quel cartello "inaccettabile", aggiungendo che è stato rimosso e che il direttore dell’albergo si è scusato.

L’avviso in piscina era rivolto: «Ai nostri clienti ebrei». «Per cortesia - recitava - fatevi la doccia prima di nuotare. Se non rispettate le regole, saremo costretti a chiudere la piscina per voi. Grazie per la vostra comprensione».

Secondo dati del turismo svizzero, sono in crescita le famiglie ebree ortodosse che trascorrono le loro vacanze in Svizzera.