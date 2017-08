(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - Sarà una veglia religiosa, con la recita del Rosario, quella di stasera a Scandicci per Niccolò Ciatti, il 22enne ucciso a Lloret de Mar, alle 21 alla Chiesa del Gesù Buon Pastore, a Casellina, nel quartiere di Scandicci dove viveva Niccolò. Il sindaco della città alle porte di Firenze, Sandro Fallani, è in continuo contatto con la famiglia del ragazzo, rientrata in Italia: "Sono distrutti, ed è dire poco. Ma vogliono giustizia", ha aggiunto il sindaco confermando di essere in contatto con il suo collega di Lloret de Mar per studiare la possibilità che il Comune di Scandicci possa costituirsi parte civile nel processo.