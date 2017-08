Incendio nel Parco del Conero, cause ancora da chiarire

(ANSA) - ANCONA, 16 AGO - Non c'è ancora alcun elemento di certezza sulle cause dell'incendio che il pomeriggio del 14 agosto ha distrutto circa un ettaro di pineta nel Parco del Conero sopra la spiaggia di San Michele a Sirolo, poco sotto il parco della Repubblica e i sentieri che conducono ai bagni 'Silvio Sud' e 'Marco'. La Questura di Ancona, che coordina le indagini, è in attesa della relazione tecnica dei vigili del fuoco, che verrà trasmessa alla procura della Repubblica. Sul posto non sarebbero stati individuati inneschi e un signore intervenuto per primo cercando di spegnere le fiamme con un asciugamano ha riferito di non aver notato niente di sospetto. La scintilla potrebbe essere scaturita da un barbecue o un mozzicone di sigaretta, anche se non si può ancora escludere un fatto doloso. Fortunatamente vigili del fuoco, agenti e carabinieri forestali, accorsi insieme alla Polizia provinciale sono riusciti a contenere quasi subito le fiamme, divampate all'interno di un'area protetta fra le più preziose d'Italia.