Francia: Macron denuncia fotografo per violazione privacy

(ANSA) - PARIGI 16 AGO - "Non siamo mai entrati nella residenza del presidente". Lo ha detto ai microfoni di Europe 1 il fotografo che è stato denunciato da Macron per "molestie e violazione della privacy", reo, secondo le accuse, di essersi introdotto nella residenza estiva del capo dell'Eliseo, in vacanza a Marsiglia. "Sono 10 anni che faccio questo mestiere, non sono mai entrato in un proprietà privata. Non comincerò certo con quella di Emmanuel Macron", ha poi aggiunto il fotografo, la cui identità non è stata svelata.